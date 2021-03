Matteo Renzi di nuovo in Medio Oriente: è in Bahrain al Gran Premio di Formula 1 (Di domenica 28 marzo 2021) Matteo Renzi torna nel mondo arabo. Dopo le polemiche scaturite per l’intervista all’erede al trono dell’Arabia Saudita in piena crisi di governo e il viaggio a Dubai, circa una ventina di giorni fa, svelato da La Stampa e mai ‘giustificato’, il leader di Italia Viva spicca di nuovo il volo. Questa volta la destinazione è stata il Bahrain, dove fa il suo esordio il circuito della Formula 1. Renzi è stato immortalato dalle telecamere di Sky nel paddock e il presidente della Fia, Jean Todt, ha ‘ufficializzato’ la sua presenza con un tweet e una foto che li ritrae insieme. Nelle immagini trasmesse da Sky, il senatore appare in compagnia di Corinna Schumacher, dell’ex pilota Jean Alesi e del dottor Riccardo Ceccarelli, medico a capo dell’equipe che si occupa della salute dei piloti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021)torna nel mondo arabo. Dopo le polemiche scaturite per l’intervista all’erede al trono dell’Arabia Saudita in piena crisi di governo e il viaggio a Dubai, circa una ventina di giorni fa, svelato da La Stampa e mai ‘giustificato’, il leader di Italia Viva spicca diil volo. Questa volta la destinazione è stata il, dove fa il suo esordio il circuito della1.è stato immortalato dalle telecamere di Sky nel paddock e il presidente della Fia, Jean Todt, ha ‘ufficializzato’ la sua presenza con un tweet e una foto che li ritrae insieme. Nelle immagini trasmesse da Sky, il senatore appare in compagnia di Corinna Schumacher, dell’ex pilota Jean Alesi e del dottor Riccardo Ceccarelli, medico a capo dell’equipe che si occupa della salute dei piloti di ...

