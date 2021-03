Mancini, 24° risultato utile consecutivo. E’ a -1 da Lippi a -6 dal record di Pozzo (Di domenica 28 marzo 2021) Con la vittoria sulla Bulgaria, l’Italia di Mancini ha ottenuto il 24° risultato utile consecutivo, piazzandosi al terzo posto di sempre nella storia della Nazionale. L’ultima sconfitta è quella contro il Portogallo a Lisbona nel settembre 2018 (1-0 in Nations League).Al 1° posto le 30 gare senza sconfitta di Vittorio Pozzo tra il 1935 e il 1939, seconda quella di Marcello Lippi tra il 2004 e il 2006. La miglior serie della storia è quella della Spagna con 35 risultati utili consecutivi tra il 2007 e il 2009. Per Mancini, possibilità di superare Lippi e insidiare il record di Pozzo nei prossimi appuntamenti. Foto: Twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 marzo 2021) Con la vittoria sulla Bulgaria, l’Italia diha ottenuto il 24°, piazzandosi al terzo posto di sempre nella storia della Nazionale. L’ultima sconfitta è quella contro il Portogallo a Lisbona nel settembre 2018 (1-0 in Nations League).Al 1° posto le 30 gare senza sconfitta di Vittoriotra il 1935 e il 1939, seconda quella di Marcellotra il 2004 e il 2006. La miglior serie della storia è quella della Spagna con 35 risultati utili consecutivi tra il 2007 e il 2009. Per, possibilità di superaree insidiare ildinei prossimi appuntamenti. Foto: Twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Mancini 24° Italia a 24 risultati utili consecutivi: in Lituania Mancini può agganciare Lippi Commenta per primo Roberto Mancini può agganciare Marcello Lippi . Con il successo sulla Bulgaria, l'Italia è arrivata a 24 risultati utili consecutivi: a Vilnius, contro la Lituania, Mancini può arrivare ai 25 di Lippi dal 2004 al 2006 . Davanti ai due ct c'è solo Vittorio Pozzo, a quota 30.

Rigore di Belotti e magia di Locatelli: l'Italia spezza il tabù Bulgaria L'Italia di Roberto Mancini non si ferma. E rompe il tabù Bulgaria: gli azzurri non avevano mai vinto dalle parti di ... Sono 24 senza sconfitte per il c.t. sulla panchina della Nazionale e 6 punti nel ...

