Malattie rare: per il rachitismo ereditario, oggi esiste una speranza di cura (Di domenica 28 marzo 2021) Ritardo di crescita, gambe arcuate o gravissimo valgismo del ginocchio, problemi di dentizione, saldatura precoce delle ossa craniche fino a entesopatia. Sono i segnali del rachitismo ipofosfatemico ereditario, malattia rara che colpisce intorno ai 2-5 casi ogni 100.000 abitanti. Spesso ha esordio precoce, determinando deformità scheletriche già durante l'infanzia. In Italia, secondo l'Associazione Medici Endocrinologi (AME), la prevalenza della malattia è verosimilmente sottostimata. La buona notizia è che oggi esiste un trattamento farmacologico in grado di modificare la storia clinica delle persone che sono affette da rachitismo ipofosfatemico ereditario. «Su circa 6mila Malattie rare attualmente riconosciute, oltre 400 sono di interesse ...

