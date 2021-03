Luca Ward: "Se torniamo a teatro mi spoglio nudo sul palco" (Di domenica 28 marzo 2021) Durante una recente intervista, a proposito del teatro, Luca Ward ha dichiarato: "Se torniamo a lavoro mi spoglio nudo sul palco. Giuro." Durante una recente intervista Luca Ward ha parlato delle complicazioni che stanno affrontando tutte le persone che lavorano nel mondo del teatro, un settore costretto da più di un anno ad affrontare difficoltà che appaiono sempre più insormontabili. Il celebre doppiatore italiano ha dichiarato: "Speriamo di tornare sul palco con Full Monty in autunno. Per noi ma anche per i tecnici che non ce la fanno più. Prometto che se torniamo sul palco, all'ultima scena mi tolgo tutto. Anche il tanga color carne e lo sventolo. Giuro." ... Leggi su movieplayer (Di domenica 28 marzo 2021) Durante una recente intervista, a proposito delha dichiarato: "Sea lavoro misul. Giuro." Durante una recente intervistaha parlato delle complicazioni che stanno affrontando tutte le persone che lavorano nel mondo del, un settore costretto da più di un anno ad affrontare difficoltà che appaiono sempre più insormontabili. Il celebre doppiatore italiano ha dichiarato: "Speriamo di tornare sulcon Full Monty in autunno. Per noi ma anche per i tecnici che non ce la fanno più. Prometto che sesul, all'ultima scena mi tolgo tutto. Anche il tanga color carne e lo sventolo. Giuro." ...

