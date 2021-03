LIVE – Ciclismo, Gand-Wevelgem 2021: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di domenica 28 marzo 2021) Il World Tour di Ciclismo entra nel vivo con la Gand-Wevelgem 2021 in programma oggi, domenica 28 marzo. Wout Van Aert è il grande favorito, ma occhi puntati su altri big: da Peter Sagan al campione in carica Mads Pedersen. Sportface vi racconterà la corsa dal primo all’ultimo chilometro. ORARI E TV Segui il LIVE a partire dalle 10 Gand-Wevelgem 2021: PERCORSO E ALTIMETRIA STARTLIST E FAVORITI L’ALBO D’ORO DELLA CORSA 12.00 Attenzione c’è un ventaglio! Il gruppo si sfalda in due tronconi, sono una trentina davanti! Può essere già decisivo. 11.46 Accelera adesso il gruppo che accorcia a 7’55” il proprio ritardo. I fuggitivi devono essere avvisati. 11.35 Sempre intorno agli otto minuti abbondanti il vantaggio dei battistrada. 11.25 A 195 km dall’arrivo ... Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) Il World Tour dientra nel vivo con lain programma oggi, domenica 28 marzo. Wout Van Aert è il grande favorito, ma occhi puntati su altri big: da Peter Sagan al campione in carica Mads Pedersen. Sportface vi racconterà la corsa dal primo all’ultimo chilometro. ORARI E TV Segui ila partire dalle 10: PERCORSO E ALTIMETRIA STARTLIST E FAVORITI L’ALBO D’ORO DELLA CORSA 12.00 Attenzione c’è un ventaglio! Il gruppo si sfalda in due tronconi, sono una trentina davanti! Può essere già decisivo. 11.46 Accelera adesso il gruppo che accorcia a 7’55” il proprio ritardo. I fuggitivi devono essere avvisati. 11.35 Sempre intorno agli otto minuti abbondanti il vantaggio dei battistrada. 11.25 A 195 km dall’arrivo ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ciclismo Volta a Catalunya, tappa 6 - Bentornato Peter Sagan: volata vincente, Adam Yates sempre leader tra poco il report completo... Tutto il meglio del ciclismo LIVE su Eurosport: On Demand e senza pubblicità a metà prezzo per tutto l anno L ordine d arrivo Giro d Italia Nibali, Froome, Pogacar: Giro o Tour? Cosa fanno i big? 18/02/2021 A 16:42 ...

Lennard Kamna vince la 5a frazione attaccando nel finale. Yates resta leader della generale Secondo al traguardo Ruben Guerreiro, con Mikel Bizkarra che giunge terzo e fa un gran balzo in avanti nella classifica generale (che vede ovviamente ancora Yates al comando) Tutto il ciclismo LIVE ...

DIRETTA Quinta Tappa Settimana Coppi e Bartali 2021 LIVE (Il Mondo del Ciclismo) Mikkel Honoré della Deuceuninck Quick Step batte in volta Jonas Vingegaard e così sono contenti in due. Il primo ha ha vinto la quinta e ultima tappa, il secondo la Coppi e ...

