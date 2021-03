Gand-Wevelgem 2021: anche la Bora-Hansgrohe non parteciperà a causa delle problematiche legate alla positività al Covid di Walls (Di domenica 28 marzo 2021) Oltre alla Trek-Segafredo, anche la Bora-Hansgrohe deve rinunciare a partecipare all’odierna Gand-Wevelgem 2021. Il sodalizio teutonico, che già aveva dovuto dare forfait due giorni fa all’E3 di Harelbeke, si è visto costretto a non partire a causa delle problematiche riguardanti la positività al Covid di Matthew Walls, la quale è stata riscontrata due giorni fa. Inizialmente la Bora sembrava che dovesse riuscire a partire, ma, poco prima del via, gli organizzatori della classica fiamminga hanno bloccato il sodalizio teutonico. Secondo quanto dichiarato dal CEO di Flanders Classic Tomas Van Den Spiegel ai microfoni di Sporza, ben 17 membri della ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) OltreTrek-Segafredo,ladeve rinunciare a partecipare all’odierna. Il sodalizio teutonico, che già aveva dovuto dare forfait due giorni fa all’E3 di Harelbeke, si è visto costretto a non partire ariguardanti laaldi Matthew, la quale è stata riscontrata due giorni fa. Inizialmente lasembrava che dovesse riuscire a partire, ma, poco prima del via, gli organizzatori della classica fiamminga hanno bloccato il sodalizio teutonico. Secondo quanto dichiarato dal CEO di Flanders Classic Tomas Van Den Spiegel ai microfoni di Sporza, ben 17 membri della ...

