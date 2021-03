F1 su TV8, GP Bahrain 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara (Di domenica 28 marzo 2021) Mancano ormai poche ore al primo spegnimento dei semafori del Mondiale di Formula Uno 2021, che andrà in scena quest’oggi alle ore 17.00 per la partenza del Gran Premio del Bahrain. Il circuito di Sakhir ospita la tappa inaugurale del campionato e aumenta chiaramente l’attesa in vista dei primi duelli ruota a ruota del campionato. Max Verstappen parte a sorpresa in pole position con la Red Bull, davanti alle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Seconda fila in griglia e quarta piazzola per Charles Leclerc, grazie ad una Ferrari in crescita rispetto alla scorsa stagione, mentre il suo nuovo compagno di squadra Carlos Sainz scatterà dall’ottava posizione. Fari puntati anche sulla prima gara di Fernando Alonso al rientro nel circus dopo due anni di astinenza. Il Gran Premio del Bahrain 2021, ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Mancano ormai poche ore al primo spegnimento dei semafori del Mondiale di Formula Uno, che andrà in scena quest’oggi alle ore 17.00 per la partenza del Gran Premio del. Il circuito di Sakhir ospita la tappa inaugurale del campionato e aumenta chiaramente l’attesa in vista dei primi duelli ruota a ruota del campionato. Max Verstappen parte a sorpresa in pole position con la Red Bull, davanti alle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Seconda fila in griglia e quarta piazzola per Charles Leclerc, grazie ad una Ferrari in crescita rispetto alla scorsa stagione, mentre il suo nuovo compagno di squadra Carlos Sainz scatterà dall’ottava posizione. Fari puntati anche sulla primadi Fernando Alonso al rientro nel circus dopo due anni di astinenza. Il Gran Premio del, ...

