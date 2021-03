F1 GP Bahrein 2021, Bottas: “Giornata deludente, non è normale difendersi” (Di domenica 28 marzo 2021) “Come team abbiamo portato a casa tanti punti ma dal punto di vista personale è stata una Giornata deludente. Ho dovuto difendermi piuttosto che attaccare, questo non è normale e nemmeno ideale. Poi il pit stop lento mi ha portato via ogni possibilità di rimonta”. Così il pilota della Mercedes, Valtteri Bottas, dopo il terzo posto al Gran Premio del Bahrain. “La vittoria di Hamilton? Con due macchine siamo riusciti ad avere un’ampia scelta strategica per portare a casa questa gara ma da parte mia si poteva fare certamente meglio” ha chiosato il finlandese nel post gara. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) “Come team abbiamo portato a casa tanti punti ma dal punto di vista personale è stata una. Ho dovuto difendermi piuttosto che attaccare, questo non èe nemmeno ideale. Poi il pit stop lento mi ha portato via ogni possibilità di rimonta”. Così il pilota della Mercedes, Valtteri, dopo il terzo posto al Gran Premio del Bahrain. “La vittoria di Hamilton? Con due macchine siamo riusciti ad avere un’ampia scelta strategica per portare a casa questa gara ma da parte mia si poteva fare certamente meglio” ha chiosato il finlandese nel post gara. SportFace.

