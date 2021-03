E I PREZZI VANNO SUEZ. Come nascondere l’inflazione e farla franca (Di domenica 28 marzo 2021) Tutti gli occhi sono adesso puntati sulla nave da cargo incagliata di traverso nel Canale di SUEZ. https://www.ft.com/content/eec9f3a6-2817-45f5-b007-a290f3e530c6 Curiosamente, prima dell’episodio, il prezzo del greggio stava sprofondando. Appena la nave si è incagliata, il prezzo del greggio è tornato a salire in modo repentino e immediato. Questi sono i miracoli oggigiorno. Eventi totalmente fortuiti che proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 28 marzo 2021) Tutti gli occhi sono adesso puntati sulla nave da cargo incagliata di traverso nel Canale di. https://www.ft.com/content/eec9f3a6-2817-45f5-b007-a290f3e530c6 Curiosamente, prima dell’episodio, il prezzo del greggio stava sprofondando. Appena la nave si è incagliata, il prezzo del greggio è tornato a salire in modo repentino e immediato. Questi sono i miracoli oggigiorno. Eventi totalmente fortuiti che proviene da Database Italia.

