De Zerbi: «Senza i giocatori, un allenatore fa poco. Non amo i soldatini in campo» (VIDEO) (Di domenica 28 marzo 2021) De Zerbi è stato ospite di Bobo Tv, con Vieri, Cassano, Adani e Ventola. Riportiamo qui alcune sue dichiarazioni. Guardiola La grandezza di Guardiola è aver portato la stessa idea di calcio adattandola ai giocatori ma anche ai campionati dov’è stato. Quando fui suo ospite a Monaco di Baviera gli chiesi perché il Bayern faceva più cross rispetto al Barcellona, e lui fu molto semplice nella risposta: “eh sai – mi disse – qua per cultura sono abituati al cross, poi se ho Muller Lewandowski è normale favorirli e non andare contro la tradizione”. La mia idea è che voglio divertirmi, a me piace divertirmi, anche perché il lavoro di allenatore è talmente pesante e stressante, ti arrivano tante botte, che se neanche ti diverti diventerebbe pesante. Il ruolo dell’allenatore e dei giocatori I ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 marzo 2021) Deè stato ospite di Bobo Tv, con Vieri, Cassano, Adani e Ventola. Riportiamo qui alcune sue dichiarazioni. Guardiola La grandezza di Guardiola è aver portato la stessa idea di calcio adattandola aima anche ai campionati dov’è stato. Quando fui suo ospite a Monaco di Baviera gli chiesi perché il Bayern faceva più cross rispetto al Barcellona, e lui fu molto semplice nella risposta: “eh sai – mi disse – qua per cultura sono abituati al cross, poi se ho Muller Lewandowski è normale favorirli e non andare contro la tradizione”. La mia idea è che voglio divertirmi, a me piace divertirmi, anche perché il lavoro diè talmente pesante e stressante, ti arrivano tante botte, che se neanche ti diverti diventerebbe pesante. Il ruolo dell’e deiI ...

