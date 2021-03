Covid | Locatelli | “Misure stanno funzionando | mantenerle” Sileri a Salvini | “Per riaprire aspettare maggio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 marzo 2021) I risultati delle restrizioni si iniziano a vedere, ma è proprio adesso che non si deve abbassare la guardia. È questo il messaggio lanciato da Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità, intervenuto a Che tempo che fa. “I dati mostrano il rallentamento e una lieve flessione dell’indice di contagiosità dall’1,16 a 1,08, con 9mila soggetti in meno contagiati, ma la circolazione del virus è assai diffusa, ci sono 145mila nuovi contagi. Non dobbiamo dimenticare il carico sulle terapie intensive, pari al 39%, oltre 3.700 ricoverati, vicino al picco della prima ondata quando furono 4.063. Stiamo vedendo l’effetto dellema non possiamo pensare di deflettere dal mantenere le”, ha dichiarato. Per il viceministro della Salute Pierpaolo, intervenuto nella polemica lanciata da Matteo ...