COVID, due decessi al Moscati di Avellino: ricoveri in aumento (Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono deceduti, nella terapia intensiva del COVID Hospital dell'Azienda Moscati, due pazienti: un paziente di 59 anni di Montefredane, ricoverato dal 26 marzo e deceduto ieri sera, e una paziente di 60 anni di Mercogliano, ricoverata dal 4 marzo e deceduta questa mattina. Nelle aree COVID dell'Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 90 pazienti: 9 in terapia intensiva, 38 nelle aree verde e gialla del COVID Hospital, 11 nell'Unità operativa di Medicina d'Urgenza, 14 nell'Unità operativa di Malattie Infettive, 6 nell'Unità operativa di Geriatria e 12 nel plesso ospedaliero di Solofra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

