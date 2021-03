Ciclismo | le pagelle della Gand-Wevelgem 2021 | strepitoso Van Aert

(Di domenica 28 marzo 2021) L’edizione numero 83classica belga vede imporsi Wout Van, che regola in volata un gruppo ristretto di sette corridori. Wout Van10: Corsa perfetta per il belgaJumbo Visma, alla sua terza vittoria stagionale dopo le due alla Tirreno – Adriatico. Resta sempre nel gruppo dei migliori, è nell’azione decisiva insieme ad un compagno e domina la volata, imponendosi nettamente davanti a tre italiani. Al Fiandre di domenica prossima sarà il favorito insieme a Van der Poel. Giacomo Nizzolo 9: Ottimo secondo posto per il campione italiano ed europeo in carica, che ottiene il suo miglior piazzamento in una corsa del nord, battuto solo da un Vanimbattibile. Dopo il quarto posto a De Panne un’ottima conferma, curiosità vedere cosa potrà fare al Fiandre. Matteo Trentin 8: Solido terzo ...

Advertising

lillydessi : Milano-Sanremo, le pagelle: Stuyven potente e veloce, 10. Irritante Van der Poel, 4,5 - La Gazzetta dello Sport… - stefanozana : RT @Gazzetta_it: #Milano-Sanremo, le pagelle: #Stuyven potente e veloce, 10. Irritante #VanderPoel, 4,5 - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Milano-Sanremo, le pagelle: #Stuyven potente e veloce, 10. Irritante #VanderPoel, 4,5 - Gazzetta_it : #Milano-Sanremo, le pagelle: #Stuyven potente e veloce, 10. Irritante #VanderPoel, 4,5 -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo pagelle

Sportface.it

...99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte ledi Gazzetta per la prima volta online ...Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte ledi Gazzetta ...Esordio stagionale contraddistinto dalla “sfortuna” per la VeloSport Ferentino, impegnata nel “5° Trofeo Gls/Gs Categoria Juniores” a Scerne di Pineto (Te) in Abruzzo. Era in ottima posizione e avrebb ...Nel giorno in cui si celebra la prima delle sette vittorie di Eddy Merckx nella Sanremo, ecco un altro fiammingo che vive a una ventina di chilometri dal Cannibale. Potente e veloce, non è certo una s ...