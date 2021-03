Belotti: “E’ stato importante sbloccare la partita con quel rigore. Le partite sono tutte complicate” (Di domenica 28 marzo 2021) Andrea Belotti ha commentato a Rai Sport la vittoria dell’Italia sulla Bulgaria, dove il “gallo” ha messo a segno la rete del vantaggio su rigore. Queste le sue parole: “Abbiamo provato un po’ di rigori in settimana e il designato ero io. Appena c’è stato il rigore, Insigne mi ha dato il pallone e sono andato deciso. E’ stato importante fra gol perchè abbiamo sbloccato una partita difficile”. Il palo?“L’avevo vista dentro poi ha preso un effetto strano il pallone e sulla ribattuta sembrava di non avere tantissimo spazio e ho provato a calciare forte ed è andata sopra la traversa. Peccato”. Le grandi d’Europa faticano. C’è il Covid e recuperare non è facile. Questo è il contesto?“Certo. Il Covid ha colpito tanti di noi. A me prima di venire in questo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 marzo 2021) Andreaha commentato a Rai Sport la vittoria dell’Italia sulla Bulgaria, dove il “gallo” ha messo a segno la rete del vantaggio su. Queste le sue parole: “Abbiamo provato un po’ di rigori in settimana e il designato ero io. Appena c’èil, Insigne mi ha dato il pallone eandato deciso. E’fra gol perchè abbiamo sbloccato unadifficile”. Il palo?“L’avevo vista dentro poi ha preso un effetto strano il pallone e sulla ribattuta sembrava di non avere tantissimo spazio e ho provato a calciare forte ed è andata sopra la traversa. Peccato”. Le grandi d’Europa faticano. C’è il Covid e recuperare non è facile. Questo è il contesto?“Certo. Il Covid ha colpito tanti di noi. A me prima di venire in questo ...

