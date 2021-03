Volley femminile, Serie A1: Casalmaggiore deve rinunciare ai playoff, Chieri si qualifica ai quarti contro Monza (Di sabato 27 marzo 2021) Casalmaggiore ha dovuto rinunciare a partecipare ai playoff scudetto della Serie A1 di Volley femminile. La società lombarda tra purtroppo facendo i conti con diversi casi di positività al Covid-19 ed è in isolamento fino al 30 marzo. Per questo motivo non potrà affrontare Chieri negli ottavi di finale (andata e ritorno), da disputare entro il 28 marzo. Il club, per bocca del Presidente Massimo Boselli Botturi, ha comunicato la rinuncia alla partecipazione. Chieri vince così a tavolino (doppio 3-0, con annessi 25-0 nei vari set) e si qualifica ai quarti di finale, dovrà affronterà Monza. Si sfideranno dunque la terza e la sesta forza della regular season di campionato, mentre l’undicesima non è ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021)ha dovutoa partecipare aiscudetto dellaA1 di. La società lombarda tra purtroppo facendo i conti con diversi casi di positività al Covid-19 ed è in isolamento fino al 30 marzo. Per questo motivo non potrà affrontarenegli ottavi di finale (andata e ritorno), da disputare entro il 28 marzo. Il club, per bocca del Presidente Massimo Boselli Botturi, ha comunicato la rinuncia alla partecipazione.vince così a tavolino (doppio 3-0, con annessi 25-0 nei vari set) e siaidi finale, dovrà affronterà. Si sfideranno dunque la terza e la sesta forza della regular season di campionato, mentre l’undicesima non è ...

