Trucchetto segreto per ottenere un caffè cremoso come al bar. (Di sabato 27 marzo 2021) Se amate il caffè cremoso del bar, ecco per voi un Trucchetto segreto per ottenere un espresso con la moka. Diciamoci la verità, in quella tazzina è concentrata tutta l'energia che ci serve per iniziare bene la giornata: bollente, ricca di gusto, corposa, questa è la miscela giusta per carburare bene fin dal risveglio. Anche se in molti ormai dispongono delle macchinette apposite, la classica caffettiera resta regina nelle case degli italiani. Fu Alfonso Bialetti a idearla, quasi un secolo fa, nel 1933 e fu una vera e propria rivoluzione: l'acqua viene riscaldata nell'apposita caldaia, sale attraverso il filtro ricolmo di caffè macinato, realizzando così la bevanda più amata al mondo. Se, anche voi, siete fedelissime alla moka, sapete bene quanto sia difficile realizzare la classica ...

