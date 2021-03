Traffico Roma del 27-03-2021 ore 18:30 (Di sabato 27 marzo 2021) Luceverde Roma mentre avanti dalla redazione si mantiene sostanzialmente regolare quindi scorrevole la circolazione sulla rete viaria cittadina a pochi le auto in circolazione in questo sabato pomeriggio Grazie anche alle restrizioni sulla mobilità nessuna segnalazione sulla raccordo anulare nessun impedimento anche sulle consolari qualche problema sulla Roma Civitavecchia dove si sono formate code tra Cerveteri Ladispoli e Torrimpietra in direzione la causa l’incendio di un veicolo in corso un intervento da parte dei vigili del fuoco al Lido di Ostia la polizia locale Ci segnala un incidente in via Arduino forgiarini all’altezza di viale Alfredo Zambrini disagi tutto sommato contenuti attenzione sulla Tiburtina dove in corrispondenza della raccordo anulare c’è una riduzione di entrambe le carreggiate in corso alcuni accertamenti tecnici in ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 marzo 2021) Luceverdementre avanti dalla redazione si mantiene sostanzialmente regolare quindi scorrevole la circolazione sulla rete viaria cittadina a pochi le auto in circolazione in questo sabato pomeriggio Grazie anche alle restrizioni sulla mobilità nessuna segnalazione sulla raccordo anulare nessun impedimento anche sulle consolari qualche problema sullaCivitavecchia dove si sono formate code tra Cerveteri Ladispoli e Torrimpietra in direzione la causa l’incendio di un veicolo in corso un intervento da parte dei vigili del fuoco al Lido di Ostia la polizia locale Ci segnala un incidente in via Arduino forgiarini all’altezza di viale Alfredo Zambrini disagi tutto sommato contenuti attenzione sulla Tiburtina dove in corrispondenza della raccordo anulare c’è una riduzione di entrambe le carreggiate in corso alcuni accertamenti tecnici in ...

Advertising

virginiaraggi : In questi giorni di zona rossa c’è meno traffico in città. Per questo stiamo approfittando per portare avanti più v… - romamobilita : #Roma #viabilità Via Siculiana, traffico rallentato per incidente altezza via Sambuca di Sicilia - 79_Alessio : RT @astralmobilita: ??? #A12 #RomaTarquinia traffico bloccato per #incidente al km 24, 1km di coda tra #Cerveteri e #Torrimpietra ? Roma… - Marialuisamean1 : RT @astralmobilita: ??? #A12 #RomaTarquinia traffico bloccato per #incidente al km 24, 1km di coda tra #Cerveteri e #Torrimpietra ? Roma… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 27-03-2021 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -