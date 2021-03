Toscana in coda nelle vaccinazioni over 80. A chi sono andate le dosi? “Pfizer anche a impiegati Asl e volontari non a contatto coi pazienti” (Di sabato 27 marzo 2021) C’è un mix di ritardi nella fornitura dei vaccini Pfizer e la loro somministrazione in maniera “indiscriminata” a tutti coloro che rientrano nelle categorie prioritarie indicate dal governo dietro al ritardo della Regione Toscana nell’immunizzazione delle persone che hanno più di 80 anni, una delle categorie tra le più fragili secondo le tabelle elaborate proprio dall’esecutivo di Roma. Sotto accusa è finito il governatore Eugenio Giani che, nelle scorse ore, ha prima cercato di scaricare la responsabilità sui medici di base, ai quali è stata affidata la campagna d’immunizzazione per gli over 80, e poi ha ritrattato, dopo la dura replica dei medici, spiegando che i ritardi nelle forniture hanno stravolto le tempistiche previste dalla Regione. Secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) C’è un mix di ritardi nella fornitura dei vaccinie la loro somministrazione in maniera “indiscriminata” a tutti coloro che rientranocategorie prioritarie indicate dal gno dietro al ritardo della Regionenell’immunizzazione delle persone che hanno più di 80 anni, una delle categorie tra le più fragili secondo le tabelle elaborate proprio dall’esecutivo di Roma. Sotto accusa è finito il gnatore Eugenio Giani che,scorse ore, ha prima cercato di scaricare la responsabilità sui medici di base, ai quali è stata affidata la campagna d’immunizzazione per gli80, e poi ha ritrattato, dopo la dura replica dei medici, spiegando che i ritardiforniture hanno stravolto le tempistiche previste dalla Regione. Secondo ...

