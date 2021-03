Sondaggi: Draghi si allontana dal podio, Conte il favorito (Di sabato 27 marzo 2021) A poco da due mesi dall’insediamento di Draghi, gli italiani perdono fiducia nel premier. Bene Conte e Letta che superano Meloni e Salvini I Sondaggi, quelli che a cui alcuni leader si attaccano quando il vento tira nel giusto verso ma al Contempo tanto detestati e delle volte poco affidabili. Eppure ci piacciono. Quei numeretti, che mensilmente ci vengono offerti dalle agenzie, permettono di poterci affidare a qualcosa di concreto. Il caos della vita, soprattutto di quella politica, viene messo in ordine da percentuali e numeri che ci guidano per comprendere i fenomeni. E allora, quali sono i numeri dei nostri politici nel secondo Marzo nel pieno di una pandemia? I Sondaggi ci dicono che Draghi si sta allontanando dagli italiani. Quell’alone di euforia di avere ... Leggi su zon (Di sabato 27 marzo 2021) A poco da due mesi dall’insediamento di, gli italiani perdono fiducia nel premier. Benee Letta che superano Meloni e Salvini I, quelli che a cui alcuni leader si attaccano quando il vento tira nel giusto verso ma almpo tanto detestati e delle volte poco affidabili. Eppure ci piacciono. Quei numeretti, che mensilmente ci vengono offerti dalle agenzie, permettono di poterci affidare a qualcosa di concreto. Il caos della vita, soprattutto di quella politica, viene messo in ordine da percentuali e numeri che ci guidano per comprendere i fenomeni. E allora, quali sono i numeri dei nostri politici nel secondo Marzo nel pieno di una pandemia? Ici dicono chesi stando dagli italiani. Quell’alone di euforia di avere ...

