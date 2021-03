Serie C, Bari-Paganese: le probabili formazioni e dove vederla (Di sabato 27 marzo 2021) Bari-Paganese è la gara che per la 33a giornata del campionato di Serie C girone C, va in scena al “San Nicola” a partire dalle 17.30. I Galletti biancorossi devono riscattare i deludenti risultati messi in fila di recente, con la Paganese che, tuttavia, vista la preoccupante situazione di classifica, deve spingere sul gas alla ricerca della salvezza. Così le probabili formazioni scelte dai due tecnici. Il momento del Bari Nelle ultime quattro giornate di campionato, il Bari ha raccolto solamente un punto derivante dal pareggio interno per 1-1, ottenuto contro la Casertana. Le 3 sconfitte subite dai biancorossi, invece, sono arrivate con la gara al “San Nicola” con il Potenza (2-0), in trasferta con la Ternana (2-1) e di nuovo fuori casa, contro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 marzo 2021)è la gara che per la 33a giornata del campionato diC girone C, va in scena al “San Nicola” a partire dalle 17.30. I Galletti biancorossi devono riscattare i deludenti risultati messi in fila di recente, con lache, tuttavia, vista la preoccupante situazione di classifica, deve spingere sul gas alla ricerca della salvezza. Così lescelte dai due tecnici. Il momento delNelle ultime quattro giornate di campionato, ilha raccolto solamente un punto derivante dal pareggio interno per 1-1, ottenuto contro la Casertana. Le 3 sconfitte subite dai biancorossi, invece, sono arrivate con la gara al “San Nicola” con il Potenza (2-0), in trasferta con la Ternana (2-1) e di nuovo fuori casa, contro ...

Advertising

AdornatoAntonio : RT @Pazq63: E comunque ho un’ottima ragione, nonché la scusa, per smettere di seguire il calcio, passione instillatami da papà che mi portò… - sportavellino : Serie C, 33° giornata gir. C – Bari in anticipo, esame Turris per il Catanzaro - - Pazq63 : E comunque ho un’ottima ragione, nonché la scusa, per smettere di seguire il calcio, passione instillatami da papà… - bari_times : Ascoli, Sottil ha bestemmiato 12 volte: multato dalla Figc - Pall_Gonfiato : Serie C, dove vedere Bari-Paganese: streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? -