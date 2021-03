Samuele Amici fidanzata, la dedica al Serale: sullo schermo è Claudia? (Di domenica 28 marzo 2021) Il ballerino della 20esima edizione ha creato una coreografia su Mantieni il bacio di Michele Bravi da ballare nella seconda puntata L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 28 marzo 2021) Il ballerino della 20esima edizione ha creato una coreografia su Mantieni il bacio di Michele Bravi da ballare nella seconda puntata L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Ciastenkidrauhl : Quando definite Samuele, mimo, capisco che non capite un cazzo. #amici #amici20 #amici2020 - _girl4lmighty__ : se Giulia e Samuele non arrivano alla finale mi rifiuto di guardare Amici per i prossimi 20 anni. #Amici2020 - perepequa1 : Ti piace Samuele? #GFvip #tzvip #prelemi #rosmello #exrosmello #isola #mellos #dmvip #gregorelli #isoladeifamosi #Amici20 #amici #amici2021 - thisideofpardis : RT @ale_wonderland: samuele + michele bravi = pianto. #amici - hsxsunn : RT @cwtchtlwt: SAMUELE VINCI AMICI TE PREGO CHE SENNÒ LO FANNO VINCE A SANGIOVANNI QUEST’ANNO E ANCHE NO EH -