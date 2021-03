Ronaldo | rabbia e polemiche | negato un “gol fantasma” col Portogallo

(Di domenica 28 marzo 2021)infuriato nel finale della partita del suocontro la Serbia. L’arbitro gli nega un “gol” e lui sbotta. Non è un periodo sicuramente semplice per Cristiano. I risultati con la sua Juventus stentano ad arrivare, in una stagione che vede i bianconeri per la prima volta quasi fuori dalla lotta Scudetto, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Essere il capitano della nazionale portoghese è uno dei più grandi orgogli e privilegi della mia vita ". Inizia così il post pubblicato da Cristianosubito dopo il gol clamorosamente negato nella sfida pareggiata 2 - 2 contro la Serbia . Il fuoriclasse della Juve è andato in rete nel recupero, ma nessuno della terna arbitrale si è accorto ...Nel finale di Serbia - Portogallo, con il punteggio sul 2 - 2, Cristianoha infatti trovato ... REAZIONE - Grandeper CR7, che ha lanciato via la fascia da capitano lasciando il campo. Il ...Poi il triplice fischio e la rabbia divampa. Uscendo dal campo Ronaldo si toglie la fascia da capitano e la scaraventa a terra. Un altro episodio di gol fantasma nel giro di poco tempo. Nell'epoca ...Il Portogallo campione d'Europa in carica, con un Cristiano Ronaldo a digiuno di gol e forse per questo molto nervoso, non riesce ...