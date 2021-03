Proteste in Myanmar | 100 morti in un solo giorno Uccisi anche dei bambini

(Di domenica 28 marzo 2021) Le violenze dell'esercito birmano nel Paese continuano a mietere vittime. Circa 100nelle ultime 24 ore. Inda settimane sono in corso dimostrazioni di protesta contro il golpe del primo febbraio scorso, che ha portato di nuovo al potere una giunta militare. I manifestanti sono scesi in piazza a Yangon, a Mandalay e in altre città, malgrado l'avvertimento dell'esercito che in occasione della giornata delle Forze Armate avrebbe autorizzato i militari a sparare "alla testa e alla schiena". Ci sarebberotre(di 5, 10 e 13 anni) fra le decine di persone uccise nelledi oggi. Tra iChit Bo Nyein, capitano della squadra di calcio Under 21 Hantharwady United.E mentre l'esercito celebra la Giornata delle forze armate con una ...

Advertising

RaiNews : #Myanmar, oggi si celebra la festa delle Forze armate: una delle giornate più sanguinose dall'inizio delle proteste… - RaiNews : Nuove proteste contro il golpe in #Myanmar in occasione della Giornata delle Forze armate - n_nad1a : RT @Misurelli77: Durante la festa delle Forze armate, una delle giornate più sanguinose Proteste Myanmar, media: uccisi anche bambini Solo… - CDR38959346 : RT @Misurelli77: Durante la festa delle Forze armate, una delle giornate più sanguinose Proteste Myanmar, media: uccisi anche bambini Solo… - lore944 : RT @perchetendenza: 'Myanmar': Perché secondo quanto riportato da media locali nella giornata di oggi sarebbero state uccise dall'esercito… -

Ultime Notizie dalla rete : Proteste Myanmar

...la Cnn citando un bilancio del sito indipendenteNow. Se confermato, il bilancio delle violenze, in 44 città in tutto il Paese, rappresenta il più sanguinoso dall'inizio delle. ......la Cnn citando un bilancio del sito indipendenteNow. Se confermato, il bilancio delle violenze, in 44 città in tutto il Paese, rappresenta il più sanguinoso dall'inizio delle. ...Circa 100 morti nelle ultime 24 ore. In Myanmar da settimane sono in corso dimostrazioni di protesta contro il golpe del primo febbraio scorso, che ha portato di nuovo al potere una giunta militare. I ...Sale ancora il bilancio delle persone uccise dai militari e della polizia nelle 44 località del Myanmar dove si è protestato contro il golpe dei militari che oggi celebravano la 76esima giornata delle ...