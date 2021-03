Pakistan, bambina di 4 anni violentata e uccisa (Di sabato 27 marzo 2021) bambina di 4 anni violentata e uccisa in Pakistan. A trovare il corpo sono stati alcuni passanti. Indagini in corso. ISLAMADAB (Pakistan) – bambina di 4 anni violentata e uccisa in Pakistan. Il corpo senza vita è stata trovata in un canale di scolo in un distretto della provincia del Khyber Pakhtunkhwa. La notizia, riportata dall’Ansa, è stata data dalle autorità locali. Sono in corso tutti gli approfondimenti del caso per cercare di ricostruire meglio la dinamica e cercare di risalire all’identità dei responsabili di questo gesto. bambina di 4 anni violentata e uccisa in Pakistan La vicenda accaduta in ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 marzo 2021)di 4in. A trovare il corpo sono stati alcuni passanti. Indagini in corso. ISLAMADAB () –di 4in. Il corpo senza vita è stata trovata in un canale di scolo in un distretto della provincia del Khyber Pakhtunkhwa. La notizia, riportata dall’Ansa, è stata data dalle autorità locali. Sono in corso tutti gli approfondimenti del caso per cercare di ricostruire meglio la dinamica e cercare di risalire all’identità dei responsabili di questo gesto.di 4inLa vicenda accaduta in ...

