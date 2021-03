Napoli, apprensione per Zielinski: compagno di stanza in nazionale è positivo (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ancora brutte notizie dagli impegni in nazionale dei giocatori azzurri. Dopo l’infortunio alla mano di Kalidou Koulibaly c’è infatti molta apprensione per il centrocampista che in questo periodo è in gran forma, Piotr Zielinski. Il compagno di stanza di nazionale è Lucas Skorupski, estremo difensore del Bologna. Il portiere ha quindi contratto il virus ed è stato messo in isolamento. Il Napoli seguirà con molto interesse la vicenda con la speranza che Piotr possa aver evitato il contagio anche forte del fatto che ha avuto il covid lo scorso ottobre. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ancora brutte notizie dagli impegni indei giocatori azzurri. Dopo l’infortunio alla mano di Kalidou Koulibaly c’è infatti moltaper il centrocampista che in questo periodo è in gran forma, Piotr. Ildidiè Lucas Skorupski, estremo difensore del Bologna. Il portiere ha quindi contratto il virus ed è stato messo in isolamento. Ilseguirà con molto interesse la vicenda con la speranza che Piotr possa aver evitato il contagio anche forte del fatto che ha avuto il covid lo scorso ottobre. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

