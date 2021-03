Messa in tv domenica delle palme 28 marzo su Rai Uno: canale, orari e streaming (Di sabato 27 marzo 2021) Il programma della Santa Messa su Rai Uno per la domenica delle palme il 28 marzo. A causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. La Santa Messa verrà trasMessa in diretta. Su Rai Uno la Messa andrà in onda alle ore 10:50. Alle ore 12, invece, Papa Francesco reciterà l’Angelus da Piazza San Pietro. Sarà possibile seguire la celebrazione anche in streaming su Rai Play. IL PROGRAMMA 10:50 – Santa Messa 12:00 – Angelus SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) Il programma della Santasu Rai Uno per lail 28. A causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. La Santaverrà trasin diretta. Su Rai Uno laandrà in onda alle ore 10:50. Alle ore 12, invece, Papa Francesco reciterà l’Angelus da Piazza San Pietro. Sarà possibile seguire la celebrazione anche insu Rai Play. IL PROGRAMMA 10:50 – Santa12:00 – Angelus SportFace.

