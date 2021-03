Mercato Inter | nuovo obiettivo per l' attacco di Antonio Conte

(Di sabato 27 marzo 2021) L'lanciata verso lo scudetto già medita le future strategie diper la prossima stagione. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno messo in lista acquisti la punta dell' Atalanta Luis Muriel per rinforzare l'die tentare l'assalto alla Champions League . Il colombiano ...

L'lanciata verso lo scudetto già medita le future strategie diper la prossima stagione. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno messo in lista acquisti la punta ...... ma per portarlo via dall'Atalanta servono un bel po' di soldi Visti i problemi finanziari che sta attraversando la proprietà dell', è difficile ad oggi capire come la società sulla ...Dopo Lautaro Martinez, il Barcellona pensa a Romelu Lukaku. L’indiscrezione di mercato dalla Spagna ha fatto preoccupare gran parte della tifoseria dell’Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere de ...Attento al mondo e al campo: è uno dei sei italiani ad aver conquistato lo scudetto con tre club diversi. In ordine: Juventus (1), Inter (1) e Milan (2). «Nel 1985, con il Torino, arrivai secondo, che ...