Isola dei Famosi, pazzesco dietrofront: il naufrago torna in gioco (Di sabato 27 marzo 2021) Un retroscena inaspettato per il naufrago dell’Isola dei Famosi. L’uomo era vicinissimo a lasciare il gioco: arriva il dietrofront Sta conquistando milioni di italiani con la sua semplicità e la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 27 marzo 2021) Un retroscena inaspettato per ildell’dei. L’uomo era vicinissimo a lasciare il: arriva ilSta conquistando milioni di italiani con la sua semplicità e la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - CB_Ignoranza : Quel pazzo di Paul Gascoigne, ieri, ha raccontato all’Isola dei Famosi di quella volta che caricò uno struzzo in ma… - infoitcultura : Isola dei Famosi, Gascoigne si ritira: disavventura per l'ex laziale - DMVIP_60 : ??Isola Dei Famosi Sondaggi??Rispondete Al Modulo?? #isola #prelemi #mellos #tzvip #faribona -