Formula 1 | prima pole position stagionale di Verstappen Seconda fila per Leclerc

Leggi su newsmondo

(Di sabato 27 marzo 2021)1, le qualifiche del GP del Bahrain.di. Hamilton e Bottas dietro. 4°. SAKHIR (BAHRAIN) –1, le qualifiche del GP del Bahrain. Dopo le prove libere dominate da Max, l’olandese è andata a conquistare ladella stagione davanti a Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. 4° crono per Charles. Il monegasco è riuscito con l’ultimo tentativo a conquistare la. Sainz ottavo – Qualche rimpianto per l’altra Rossa. Un errore non ha consentito a Sainz di chiudere in terza. Ottavo crono per lo dietro Gasly, Ricciardo e Norris. Nono Alonso, decimo ...