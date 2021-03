F1, Sebastian Vettel dalla padella alla brace. Fuori in Q1 con la Aston Martin (Di sabato 27 marzo 2021) Nella prima parte della carriera Sebastian Vettel è stato spesso accusato di essere “fortunato”. Gli anni in Red Bull, con i quattro titoli iridati in bacheca, hanno visto il tedesco trionfare in lungo ed in largo. Certo, qualche episodio nel quale la “Dea bendata” può avergli dato una mano non è mancato, ma non possono assolutamente sminuire il valore del nativo di Heppenheim. Nel caso, tutta la buona sorte avuta in passato, Seb la sta scontando negli ultimi anni. Con gli interessi. Dopo un finale di esperienza con la Ferrari nel quale (dal famoso incidente di Hockenheim in poi) non gliene è andata più dritta una, sembra che anche il primo scorcio di avventura in Aston Martin non sia propriamente iniziato con il piede giusto. Dopo le notevoli difficoltà avute nel corso dei test pre-stagionali, sempre disputati a ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Nella prima parte della carrieraè stato spesso accusato di essere “fortunato”. Gli anni in Red Bull, con i quattro titoli iridati in bacheca, hanno visto il tedesco trionfare in lungo ed in largo. Certo, qualche episodio nel quale la “Dea bendata” può avergli dato una mano non è mancato, ma non possono assolutamente sminuire il valore del nativo di Heppenheim. Nel caso, tutta la buona sorte avuta in passato, Seb la sta scontando negli ultimi anni. Con gli interessi. Dopo un finale di esperienza con la Ferrari nel quale (dal famoso incidente di Hockenheim in poi) non gliene è andata più dritta una, sembra che anche il primo scorcio di avventura innon sia propriamente iniziato con il piede giusto. Dopo le notevoli difficoltà avute nel corso dei test pre-stagionali, sempre disputati a ...

