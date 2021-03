Chiusure fino al 30 aprile: è troppo. Feltri: Draghi come Conte. Praticamente è un usciere (Di sabato 27 marzo 2021) Non è vero che Draghi sia peggiore di Conte, è esattamente come lui. E’ il lapidario giudizio di Vittorio Feltri su Twitter a proposito del capo del governo. “Non sa fare altro che chiudere, Praticamente è un usciere”. continua Vittorio Feltri. Che si scaglia contro la proroga delle misure restrittive anti-covid decisa dal governo Draghi. Su Twitter, il direttore di Libero Contesta duramente la stretta ulteriore dell’esecutivo: “Siccome non sono capaci di comprare e somministrare vaccini condannano la gente agli arresti domiciliari – tuona Feltri- Più scemi di così…”. E aggiunge: “Draghi dice che le nuove misure restrittive non sono campate in aria. Infatti fanno campare male noi che ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 marzo 2021) Non è vero chesia peggiore di, è esattamentelui. E’ il lapidario giudizio di Vittoriosu Twitter a proposito del capo del governo. “Non sa fare altro che chiudere,è un”. continua Vittorio. Che si scaglia contro la proroga delle misure restrittive anti-covid decisa dal governo. Su Twitter, il direttore di Liberosta duramente la stretta ulteriore dell’esecutivo: “Sicnon sono capaci di comprare e somministrare vaccini condannano la gente agli arresti domiciliari – tuona- Più scemi di così…”. E aggiunge: “dice che le nuove misure restrittive non sono campate in aria. Infatti fanno campare male noi che ...

