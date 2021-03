Amici 20, Irama ospite del serale: per la prima volta canterà live La genesi del tuo colore (Di sabato 27 marzo 2021) Irama sarà ospite del serale di Amici 20, in onda sabato 27 marzo. Il cantante torna finalmente ad esibirsi dopo la disavventura vissuta durante il Festival di Sanremo, ovvero la mancata partecipazione “in presenza” a causa della positività al Covid di un membro del suo staff. Irama ospite del serale di Amici 20 Irama sarà l’ospite della sera insieme a Pippo Baudo e finalmente potrà portare in scena, e dal vivo, il brano La genesi del tuo colore. Si tratta della canzone che avrebbe dovuto cantare sul palco dell’Ariston e che non ha mai cantato dal vivo. Durante l’ultima edizione del Festival, Irama ha comunque preso parte alla gara grazie all’intervento di ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 27 marzo 2021)saràdeldi20, in onda sabato 27 marzo. Il cantante torna finalmente ad esibirsi dopo la disavventura vissuta durante il Festival di Sanremo, ovvero la mancata partecipazione “in presenza” a causa della positività al Covid di un membro del suo staff.deldi20sarà l’della sera insieme a Pippo Baudo e finalmente potrà portare in scena, e dal vivo, il brano Ladel tuo. Si tratta della canzone che avrebbe dovuto cantare sul palco dell’Ariston e che non ha mai cantato dal vivo. Durante l’ultima edizione del Festival,ha comunque preso parte alla gara grazie all’intervento di ...

