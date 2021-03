14 rimorchiatori per sbloccare il canale di Suez. Errore tecnico e umano concausa dell'incidente (Di sabato 27 marzo 2021) "Non possiamo determinare un calendario per la fine della crisi creata dalla nave incagliata nel canale di Suez". E' la dichiarazione del presidente dell'Autorità del canale. Al momento sono al lavoro ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 27 marzo 2021) "Non possiamo determinare un calendario per la finea crisi creata dalla nave incagliata neldi". E' la dichiarazione del presidente'Autorità del. Al momento sono al lavoro ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' salito a 369, tra cui 25 petroliere, il numero delle navi in attesa, dentro e attorno al Canale di Suez, a causa… - j_gufo : Dite la verità quanto cazzo avreste pagato per stare una settimana con le mani dietro la schiena accanto all'escava… - infoitinterno : Canale di Suez, tutti i rimorchiatori impegnati per liberare la Ever Given - mafberla : RT @flaviabertoliss: @borghi_claudio 'barche da traino' proprio non si può sentire!! A voler proprio fare i precisi... in mare si RIMORCHIA… - Primatesovrani1 : @TeresaBellanova Avevate smesso di lavorare per tutto il tempo che la Evergiven è stata incagliata? O eravate con l… -