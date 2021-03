Vela | sfuma il sogno olimpico per l’Italia Crivelli Chistè chiudono in 11ma posizione

(Di venerdì 26 marzo 2021) Si è conclusa oggi la Lanzarote International Regatta 2021, ultimo evento europeo di qualificazione olimpica per i doppi skiff 49er maschile e 49erFX femminile. Niente da fare perche non è riuscita ad accaparrarsi l’ultimo pass per Tokyo 2021. Ad onor del vero le speranza erano ridotte al lumicino, al termine delle regate odierne è solo arrivata la conferma di ciò che pareva già evidente da tempo. Nella categoria 49er la migliore coppia italiana è stata quella composta daUbertoVisconti e Leonardo Chistè che ha chiuso incon140 punti, fuori anche dalla medal race. Più indietro Simone Ferrarese e Gianmarco Togni che hanno conclusa la manifestazione in 16ma piazza con 158 punti, subito davanti a Marco Anessi ed Edoardo Gamba con 160 punti. Solo 31° posto per Matteo Barison e Nicola ...

23/03/2021 Lanzarote Day 3: il pass olimpico per le azzurre nella classe 49er FX. Tutti gli equipaggi italiani in ... E' il giorno delle prime sentenze, e per la vela azzurra non sono buone notizie. Si è conclusa oggi la Lanzarote International Regatta 2021, ultimo evento europeo di qualificazione olimpica per i doppi skiff 49er maschile e 49erFX femminile. Niente da fare per l'Italia che non è ... Terzo giorno della Lanzarote International Regatta, ultima tappa di Qualifica Olimpica per nazione per le classi 49er, 49er FX e Nacra 17. E' il giorno delle prime sentenze, e per la vela azzurra non ...