Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 26/03/21 (Di venerdì 26 marzo 2021) Se c’è una categoria di persone che fatico a tollerare, al mondo, è quella composta da coloro che non sbagliano mai. Quelli inappuntabili, che hanno una giustificazione pronta per tutto, persino per le peggio minChiate che combinano. Quelli che non sentirete mai dire “ho fatto la cazzata, chiedo venia“. E che quando gli va storto qualcosa è SEMPRE per colpa di qualcun altro, mica loro. Capirete bene, quindi, quanta fatica io faccia a pupparmi le puntate Gemmacentriche. Perché dopo aver millantato per oltre un decennio di essere alla ricerca dell’aMMMore e delle emoSSSioni salvo poi fingere di frequentare gente che le potrebbe essere nipote e/o gente che aveva sbugiardato fino al giorno prima, dimostrando di fatto tutta la propria incoerenza (ma sì, tanto a lei “importa solo essere coerente per me stessa“, l’abbiamo imparata a memoria la replica), oggi Gemma Galgani ha ... Leggi su isaechia (Di venerdì 26 marzo 2021) Se c’è una categoria di persone che fatico a tollerare, al mondo, è quella composta da coloro che non sbagliano mai. Quelli inappuntabili, che hanno una giustificazione pronta per tutto, persino per le peggio minte che combinano. Quelli che non sentirete mai dire “ho fatto la cazzata, chiedo venia“. E che quando gli va storto qualcosa è SEMPRE per colpa di qualcun altro, mica loro. Capirete bene, quindi, quanta fatica io faccia a pupparmi le puntate Gemmacentriche. Perché dopo aver millantato per oltre un decennio di essere alla ricerca dell’aMMMore e delle emoSSSioni salvo poi fingere di frequentare gente che le potrebbe essere nipote e/o gente che aveva sbugiardato fino al giorno prima, dimostrando di fatto tutta la propria incoerenza (ma sì, tanto a lei “importa solo essere coerente per me stessa“, l’abbiamo imparata a memoria la replica), oggi Gemma Galgani ha ...

