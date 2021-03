Uomini e Donne, Beatrice Buonocore rivela (a sorpresa) cosa prova nel vedere Davide Donadei e Chiara Rabbi (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono passati un paio di mesi dalla scelta di Davide Donadei. Il tronista alla fine del suo percorso sul trono di Uomini e Donne aveva deciso di uscire insieme a Chiara Rabbi, con la quale sta ancora condividendo la sua storia d’amore. Un lieto fine per la neo coppia e una forte delusione per l’altra corteggiatrice, Beatrice Buonocore, che da sempre si era mostrata molto coinvolta nei confronti di Davide. A distanza di qualche tempo la ragazza ha condiviso riflessioni e stati d’animo in un’intervista a Uomini e Donne Magazine. Beatrice racconta di aver ripreso in mano la sua vita, di essere andata a vivere da sola vicino a Roma e di essere tornata in università. Riguardo il ... Leggi su isaechia (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono passati un paio di mesi dalla scelta di. Il tronista alla fine del suo percorso sul trono diaveva deciso di uscire insieme a, con la quale sta ancora condividendo la sua storia d’amore. Un lieto fine per la neo coppia e una forte delusione per l’altra corteggiatrice,, che da sempre si era mostrata molto coinvolta nei confronti di. A distanza di qualche tempo la ragazza ha condiviso riflessioni e stati d’animo in un’intervista aMagazine.racconta di aver ripreso in mano la sua vita, di essere andata a vivere da sola vicino a Roma e di essere tornata in università. Riguardo il ...

