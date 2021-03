“Under a Blood Red Sky” | l’album degli U2 in versione restaurata

(Di venerdì 26 marzo 2021) Si tratta di una duplice sorpresa, poiché torna in, “Red Sky”U2. Ma non solo, torna, ma torna anche il film live della band che, si esibì in Colorado nel 1983. Che cosa ci racconta di nuovo “Red Sky”? Ad essere sinceri, non pretenderemmo nemmeno nulla di più da quell’iconico concerto del 1983, dove, il gruppo di Bono Vox, faceva capolino ad una rampa di lancio. Infatti, la cerchia di fan, andava via via allargandosi e, quel concerto, sarebbe stata l’occasione giusta per far conoscere al mondo la propria voce. Un luogo dove tutta la storia del rock aveva lasciato il proprio segno. Ed anche loro, volevano lasciarlo e, erano destinati a farlo. Ma, ripercorrendo la memoria indietro nel ...

Si tratta di una duplice sorpresa, poiché torna in versione restaurata, "Under a Blood Red Sky" degli U2. Ma non solo, torna l'album, ma torna anche il film live della band che, si esibì in Colorado ..."This song is not a rebel song, this song is 'Sunday bloody Sunday'", dice Bono. È una delle introduzioni più famose della musica, in una delle performance più leggendarie della musica. Quella version ...