Tim | domani in Tv ad “Amici” la fibra FTTH a 10 gigabits al secondo

TIM ha annunciato che già da domani doterà lo studio televisivo di 'Amici' del collegamento ultra broadband su fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) con velocità fino a 10 gigabits al secondo. Si tratta della prima realtà in Italia a dotarsi di questa tecnologia. La nuova soluzione – si spiega in una nota – è resa possibile dall'adozione della tecnologia di rete XGS-PON che permette in modalità simmetrica, ovvero in download (da rete verso cliente) e upload (da cliente verso rete), di viaggiare fino a 10 gigabits al secondo. TIM, dopo una fase di test, da domani, darà la possibilità ai clienti e agli altri operatori (wholesale) di sperimentare il servizio sulla propria rete e per la prima volta in Italia, nelle città di

