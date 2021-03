Smentita la bufala di Scanzi: i vaccini non si buttano, non dobbiamo ringraziarlo di niente (Di venerdì 26 marzo 2021) Neanche una riga, anche questa mattina, sul “Fatto Quotidiano“, sul caso-Scanzi, il giornalista più cliccato del web che si è vaccinato come “panchinaro” di lusso ad Arezzo, sostenendo di essere un “caregiver” per i suoi genitori, che però non si sono ancora vaccinati, come migliaia di anziani nella Toscana dei ritardi. Marco Travaglio, anche oggi, si scatena contro la Lombardia e verga a solita articolessa nostalgica di Conte e Arcuri, ignorando anche gli attacchi dell’altro suo collega, Peter Gomez, all’amico Scanzi (video) sul caso dei furbetti dei vaccini. Scanzi a zonzo ma fermo nell’atteso dei vaccini E’ “La Verità”, questa mattina, a tornare sullo scandalo dei furbetti del vaccino, in tutta Italia, con nuove accuse allo stesso Scanzi, chiarendo che la panchina vaccinale “è ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 marzo 2021) Neanche una riga, anche questa mattina, sul “Fatto Quotidiano“, sul caso-, il giornalista più cliccato del web che si è vaccinato come “panchinaro” di lusso ad Arezzo, sostenendo di essere un “caregiver” per i suoi genitori, che però non si sono ancora vaccinati, come migliaia di anziani nella Toscana dei ritardi. Marco Travaglio, anche oggi, si scatena contro la Lombardia e verga a solita articolessa nostalgica di Conte e Arcuri, ignorando anche gli attacchi dell’altro suo collega, Peter Gomez, all’amico(video) sul caso dei furbetti deia zonzo ma fermo nell’atteso deiE’ “La Verità”, questa mattina, a tornare sullo scandalo dei furbetti del vaccino, in tutta Italia, con nuove accuse allo stesso, chiarendo che la panchina vaccinale “è ...

Advertising

juanne78 : RT @SecolodItalia1: Smentita la bufala di Scanzi: i vaccini non si buttano, non dobbiamo ringraziarlo di niente - SecolodItalia1 : Smentita la bufala di Scanzi: i vaccini non si buttano, non dobbiamo ringraziarlo di niente - Fabopolis : @CalcagnoBarbara @avvbenedetto @GiovaQuez @TgLa7 Quasi tutti effettivamente era data da un TG Nazionale e ripresa d… - Simone_Gpg : @turpemonatto @matteosalvinimi La notizia mi è stata smentita da fonte attendibile e quindi sono io stesso a scrive… - valeria_frezza : @grotondi Secondo me è una bufala che verrà presto smentita. Un attacco di haters del web, improvvisamente il clima… -