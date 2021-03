Simona Ventura, non sta più nella pelle: “Sono entusiasta” (Di venerdì 26 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La conduttrice Simona Ventura non sta più nella pelle e pare sia davvero felice ed entusiasta per una grandissima opportunità. A quanto pare davvero è un momento molto importante questo per Simona Ventura, conduttrice di grande fama in Italia, che sembra sia molto entusiasta. La Ventura ha all’attivo una carriera davvero straordinaria, che l’ha vista Leggi su youmovies (Di venerdì 26 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies. La conduttricenon sta piùe pare sia davvero felice edper una grandissima opportunità. A quanto pare davvero è un momento molto importante questo per, conduttrice di grande fama in Italia, che sembra sia molto. Laha all’attivo una carriera davvero straordinaria, che l’ha vista

Advertising

trash_italiano : Simona Ventura vs Professor Bassetti - HuffPostItalia : Bassetti a Simona Ventura: 'Faccia la conduttrice. Se vuole fare il medico, prenda la laurea' - RaiNews : I vaccini come soluzione per uscire dalla pandemia scatenata dal Covid-19. L'invito a non avere timore di vaccinars… - Simobal05 : RT @fabiofabbretti: #GameOfGames, Simona Ventura fa suo il Gioco Loco di Ellen DeGeneres (che la saluta). La versione italiana è la prima c… - soloversacexme : RT @CIAfra73: #GameOfGames sta arrivando. Invitati alla conferenza stampa del programma, le parole di Simona Ventura, Ludovico Di... https:… -