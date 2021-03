Settimana Coppi e Bartali 2021 | Jonas Vingegaard | “Volevo vincere per gli abbuoni”

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 marzo 2021) Sono tre vittorie in stagione, due nel giro di pochi giorni.show in questo inizio didove il giovane danese della Jumbo-Visma vuole trovare il definitivo salto di qualità. Per ora dominio assoluto alladove sta dominando in lungo e in largo la classifica generale. Oggi si è imposto in quel di San Marino, ipotecando così il trionfo finale. Le sue parole riportate da Spaziociclismo: “Sono molto molto felice. Per me è stata una bella vittoria, sono davvero contento. La squadra è stata molto forte oggi, ne sono molto contento. Hanno fatto un ottimo lavoro e sono grato ed emozionato per questo. Alla fine ho seguito l’azione di Romo perchéoggi, quindi poi ho spinto. Avevo bisogno dei secondi di ...