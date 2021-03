Serie A calcio, diritti televisivi assegnati a DAZN. 7 partite in esclusiva, le altre 3 in co-esclusiva (Di venerdì 26 marzo 2021) I diritti televisivi della Serie A, per il triennio 2021-2024, sono stati assegnati a DAZN. La Lega Serie A ha deciso nell’assemblea svoltasi oggi: dopo continui rinvi, la maggioranza richiesta è stata raggiunta con un netto 16-4. DAZN sarà il broadcaster ufficiale del campionato e Sky non gestirà il pacchetto del massimo campionato italiano di calcio, per la prima volta dalla sua nascita. Il colosso inglese ha avuto la meglio con la sua offerta da 840 milioni di euro, 90 in più rispetto al suo competitor. Si tratta di una vera e propria rivoluzione perché la maggior parte delle partite saranno visibili esclusivamente in streaming. Una cosa è certa: tutte le dieci partite delle varie ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) IdellaA, per il triennio 2021-2024, sono stati. La LegaA ha deciso nell’assemblea svoltasi oggi: dopo continui rinvi, la maggioranza richiesta è stata raggiunta con un netto 16-4.sarà il broadcaster ufficiale del campionato e Sky non gestirà il pacchetto del massimo campionato italiano di, per la prima volta dalla sua nascita. Il colosso inglese ha avuto la meglio con la sua offerta da 840 milioni di euro, 90 in più rispetto al suo competitor. Si tratta di una vera e propria rivoluzione perché la maggior parte dellesaranno visibilimente in streaming. Una cosa è certa: tutte le diecidelle varie ...

