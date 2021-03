Scontro in tv | Cruciani contro Claudia Fusani sui no vax «Tu sei la professoressa e io lo str***o?»

(Di venerdì 26 marzo 2021) Giusto sospendere i medici e gli infermieri no vax? Giuseppein studio da Paolo Del Debbio se le suonano di santa ragione. Il clima, si accende in un baleno. Dopo il caso della Regione Veneto, che ha deciso di sanzionare il personale sanitario che rifiuta il vaccino anti-Covid a fronte di un contagio ancora troppo alto, il conduttore chiede un commento ai suoi ospiti. e opinioni die disono opposte.: «Non cominciare con la retorica…» «, con molta, pazienza, c’è una pandemia…», esordisce la giornalista di Tiscali. «Non cominciare con la retorica della pandemia», dice subito il conduttore della Zanzara su Radio 24. «Senti, tu devi far parlare. La retorica è quella che fai tu perché ...

massimo_misiti : Lo scontro tra gasparri e cruciani è uno spettacolo #DrittoeRovescio

