Recovery | Pd Sicilia | ‘bene assunzioni in P A del Sud’

Palermo, 26 mar. (Adnkronos) – "Il Governo ha annunciato ieri l'avvio del progetto per la rigenerazione amministrativa della Pubblica amministrazione del Meridione. Siamo soddisfatti perché è un progetto che prosegue, in continuità, con quanto fatto dal Pd e dall'ex ministro per il Sud e la coesione territoriale, Peppe Provenzano, oggi vicesegretario del Partito Democratico". Lo dice il segretario regionale del Partito Democratico della Sicilia, Anthony Barbagallo, a proposito dell'annuncio dato ieri dalla ministra per il Sud, Mara Carfagna e dal ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. Con le procedure di selezione rapida le amministrazioni del Sud potranno 'potenziare' il personale che si dovrà anche occupare dei progetti del Recovery plan, procedendo in tempi rapidi all'assunzione di ingegneri, esperti ...

