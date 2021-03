Razer contro il COVID-19 | la mascherina protettiva hi-tech con illuminazione RGB diventerà realtà

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 26 marzo 2021)ha rivelato che trasformerà le sue mascherine hi-conRGB in un prodotto reale. Project Hazel è stato rivelato dadurante il CES 2021 e si tratta di una"intelligente". Stando al concept, lauserebbe un sistema di ventilazione staccabile e ricaricabile per regolare il flusso d'aria, con una protezione respiratoria in grado di filtrare almeno il 95% delle particelle sospese nell'aria. Il design presenta anche un pannello frontale trasparente in modo che le persone possano vedere le vostre espressioni facciali, estremamente utile nella comunicazione con persone non udenti o con problemi di udito. Lautilizza anche una tecnologia "VoiceAmp" con microfono e amplificatore integrati. E ...