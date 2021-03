PUBG Mobile guadagna una media di $ 7 milioni al giorno

(Di venerdì 26 marzo 2021)è senza dubbio un successo mondiale, tanto che, secondo un report del 2020, il gioco hato la bellezza di unadi 7di dollari al. Sì, avete letto bene. Entrando più nello specifico, i dati di Sensor Tower indicano che la spesa diè stata, in, di $ 7,4alper tutto il 2020. Ci sono stati alcuni alti e bassi durante quel periodo, con il gioco che hato circa $ 721nei primi tre mesi, ma è sceso a $ 554nel quarto trimestre. Tuttavia, ha già mostrato una crescita significativa anche quest'anno. In totale, l'azienda stima che...

Advertising

misteruplay2016 : Undawn è il nuovo titolo co-op sparatutto di Tencent e degli sviluppatori di PUBG Mobile - pedroelrey : PUBG Mobile complessivamente ha guadagnato $ 5,1 miliardi di vendite, $ 2,7 miliardi solo nel 2020 -… - cellicom : PUBG Mobile: ricavi di quasi 3 miliardi di dollari nel 2020 e inizio nuovo anno stellare - HDblog : RT @HDblog: PUBG Mobile, che numeri: supera 1 miliardo di download fuori dalla Cina - Bushkaonblitz : PROTATO VS MIL BASE SNAKE PUBG MOBILE -

Ultime Notizie dalla rete : PUBG Mobile

Tech Princess

... soprattutto, redditizio il mercato del gaming in formatoin così poco tempo, con giochi comee Genshin Impact (per citarne solo un paio) a rastrellare introiti da far impallidire ...... e aver cominciato bene anche il 2021 piazzandosi in cima alla classifica dei ricavi a febbraio , da Reuters arriva la notizia cheha superato 1 miliardo di download al di fuori del ...Tencent e gli sviluppatori di PUBG Mobile annunciano Undawn un nuovo sparatutto co-op survival in arrivo su PC e smartphone.Tencent raggiunge un altro record: PUBG Mobile supera quota un miliardo di download, consolidando il proprio successo storico. Scopri di più ...