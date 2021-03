MotoGP | GP Qatar | classifica combinata FP1-FP2 Tutti i tempi | ottimo Bagnaia

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Tra sabbia e caldo, il circuito di Losail è impegnativo per le gomme: l'analisi in vista del primo weekend di gar… - SkySportMotoGP : ?? Bandiera rossa nelle FP2 ?? Tutti i piloti rientrano ai box Tutti i dettagli ? - SkySportMotoGP : ?? Super Ducati nelle FP2 ? Caduta nel finale per @polespargaro I tempi ? - LaJeTeo_58 : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp Qatar FP2: doppietta @ducaticorse con @jackmilleraus e @PeccoBagnaia , @ValeYellow46 è nono - https://… - AggioValentino : RT @F1inGenerale_: MotoGP | GP Qatar-Sintesi FP2: Jack Miller guida una doppietta Ducati -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Qatar

QUOTIDIANO.NET

Ducati brillante e non solo per l'effetto dei riflettori della pista di Losail. Nella seconda sessione di Libere del GP del, infatti, le rosse di Borgo Panigale mettono a segno una doppietta con il miglior tempo di Jack Miller in 1:53.387 davanti al compagno Francesco Bagnaia, staccato di soli 35 millesimi. Le ...LOSAIL () - Le Ducati dominano le seconde prove libere del venerdì disul circuito di Losail, in. L'australiano Jack Miller ha realizzato il miglior tempo in 1'53 387, precedendo di soli 35 millesimi il compagno di squadra Francesco Bagnaia. Alle spalle di '...Ducati parte con il piede giusto nelle prove Libere del venerdì in vista del primo GP del 2021 in Qatar. Sul tracciato di Losail ... Enea Bastianini e Luca Marini, al debutto in MotoGP, occupano ...Si sapeva che l'approccio con la nuova moto non sarebbe stato facile, a questo va aggiunto il fatto che il circuito di Losail, sede della prima e seconda prova del motomondiale 2021, non è proprio l'i ...