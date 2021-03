Milan | Baresi | «Tomori ha qualità da campione | faremo di tutto per riscattarlo»

(Di venerdì 26 marzo 2021) Francoha parlato di Fikayo, ma anche delle possibilità scudetto delFranco, ex calciatore dele ora vicepresidente onorario del club, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport parlando degli obiettivi stagionali dei rossoneri ed elogiando anche Fikayo. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 POSSIBILITÀ SCUDETTO – «Stiamo a vedere, davanti c’è un’Inter solida e lanciata. Io penso che ildebba continuare a puntare al massimo, fa parte della nostra storia. Sappiamo che per lo scudetto non dipende solo da noi, intanto continuiamo a vincere con lo stesso spirito di Firenze, abbiamo dato un bel segnale». SU– «Si sta imponendo con grande determinazione e talento, è ...

L'intervista della Gazzetta al grande Franco, storico difensore deled oggi vicepresidente onorario. La grande anima delpassa dalla propria longeva e vincente storia. Uno dei maggiori rappresentanti della tradizione rossonera ...Il vicepresidente onorario rossonero Franco, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha ... anche se ci sono ancora due mesi da giocare e non dipenderà solo dal'. Su Donnarumma: 'La ...Fikayo Tomori ha stregato il Milan: i primi mesi del difensore arrivato in prestito dal Chelsea hanno convinto tutti, tanto che la dirigenza è già al lavoro per riscattarlo in vista della prossima sta ...L'intervista della Gazzetta al grande Franco Baresi, storico difensore del Milan ed oggi vicepresidente onorario.