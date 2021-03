Kimmich ribadisce | «Sui diritti umani non possiamo tacere» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 26 marzo 2021) Joshuaha parlato dal ritiro della nazionale tedesca commentando la recente protesta della Norvegia. Le sue parole Joshuaha parlato dal ritiro della nazionale tedesca commentando la recente protesta della Norvegia contro la strage di manodopera nei lavori del Mondiale del 2022 in Qatar.– «Credo che nel mondo del calcio o almeno noi della nazionale tedesca dovremmo avere il coraggio di prendere posizioni su argomenti scottanti anche se a qualcuno può non piacere. Grazie al calcio abbiamo la possibilità di attirare l’attenzione su certe tematiche e vogliamo farlo in occasione dei Mondiali». Leggi su Calcionews24.com