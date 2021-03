Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini a Gilles Rocca: “Sei un cafone” (Di venerdì 26 marzo 2021) Nella puntata di ieri de L'Isola dei Famosi 2021 l'opinionista Elettra Lamborghini ha attaccato Gilles Rocca che poco prima aveva risposto male a Miryea Stabile. Elettra Lamborghini ieri sera ha attaccato Gilles Rocca per una risposta data a Miryea Stabile: l'opinionista de L'Isola dei Famosi 2021 ha sottolineato che i modi usati dal naufrago, già in rotta con Daniela Martani, non le sono piaciuti affatto. Quarta puntata dell'Isola dei Famosi, la seconda in studio per Elettra Lamborghini che ha iniziato subito a creare quelle dinamiche che tanto amano gli spettatori dei reality. Così se ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 marzo 2021) Nella puntata di ieri de L'deil'opinionistaha attaccatoche poco prima aveva risposto male a Miryea Stabile.ieri sera ha attaccatoper una risposta data a Miryea Stabile: l'opinionista de L'deiha sottolineato che i modi usati dal naufrago, già in rotta con Daniela Martani, non le sono piaciuti affatto. Quarta puntata dell'dei, la seconda in studio perche ha iniziato subito a creare quelle dinamiche che tanto amano gli spettatori dei reality. Così se ...

